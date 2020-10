Achel krijgt opdoffer van Menen

Het ambitieuze Tectum Achel heeft zijn seizoensstart gemist. De 1-3-nederlaag tegen Maaseik op de openingsspeeldag was ingecalculeerd. De 2-3-nederlaag van vanavond tegen Menen was dat niet. Achel kwam twee keer op voorsprong, maar kon een 18-15-voorsprong in set vier niet omzetten in winst. Een zeer strijdvaardig Menen dompelde sporthal de Koekoek in de tiebreak in rouw.