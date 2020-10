De Nederlandse Sifan Hassan heeft zaterdag bij een meeting in eigen land in het FBK-stadion in Hengelo het Europees record op de 10.000 meter verbeterd. In de stromende regen kwam Hassan tot 29:36.67 en dook daarmee ruim onder de Europese toptijd van Paula Radcliffe.

Radcliffe had in 2002 het Europees record op 30:01.09 gezet. Hassan was met 29.36 veel sneller en dook ook veertig seconden onder haar eigen persoonlijke record van 30:17.62 dat ze in 2019 in Doha had gelopen.