Eindelijk is het zover. Het licht is op groen gezet voor Kaavan, de eenzaamste olifant ter wereld, om te verhuizen naar Cambodja. De voorbije 35 jaar zat hij opgesloten in een kleine kooi in Pakistan.

Wereldberoemd is hij. Kaavan, de olifant van wie in 2016 aan het licht kwam dat hij al meer dan 35 jaar in schandalige omstandigheden opgesloten zat in een veel te kleine kooi in een zoo in Islamabad ...