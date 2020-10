Sancho en Abraham klaar voor wedstrijd tegen België

Zondag trekken de Rode Duivels naar Engeland voor hun wedstrijd van de derde speeldag in de Nations League. Bij de Three Lions zitten Jadon Sancho en Tammy Abraham opnieuw bij de selectie. Het tweetal had de oefenwedstrijd tegen Wales aan zich moeten laten voorbijgaan nadat ze de coronamaatregelen niet nageleefd hadden.