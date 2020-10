Egan Bernal zal niet meer in actie komen in 2020 en rijdt dus geen Ronde van Spanje. Dat heeft de tourwinnaar van 2019 zelf aangekondigd op zijn sociale media.

Egan Bernal slaagde er in september, mede door fysieke problemen, niet in om zijn titel te verdedigen in de Tour de France en gaf in de slotweek op met rugproblemen. Er werd gespeculeerd dat de 23-jarige ...