Kevin De Bruyne klaagt zwaar programma aan: “Niemand luistert naar de spelers”

Kevin De Bruyne is tegen Engeland de roerganger bij de Rode Duivels. Eindelijk nog eens een sterke tegenstander want Engeland staat vierde op de FIFA ranking, de Belgen eerste. Op het WK wonnen de Rode Duivels twee keer tegen de Engelsen: 1-0 in de groepsfase en 2-0 in de strijd om de derde plaats.