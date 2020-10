Vier extra shows voor Niels Destadsbader in Ghelamco Arena

Fans van Niels Destadsbader (32) kunnen hun hart ophalen. De zanger treedt in november liefst zes keer op in de Ghelamco Arena, de thuishaven van voetbalploeg KAA Gent. Opvallend: aanvankelijk waren slechts twee shows aangekondigd.

“Er is meer nodig dan een pandemie om Niels van het podium te houden”, klinkt het bij concertorganisator Live Nation. “Optreden in de Ghelamco Arena is een idee dat al langer op tafel lag. Nu is het ook goedgekeurd.”

Vrijdag was er meteen een stormloop op de tickets. Nadat ’s ochtends twee concerten werden aangekondigd, werden er enkele uren later al vier extra shows toegevoegd. Telkens kunnen 1.200 fans het concert bijwonen.

“De locatie is perfect: buiten en toch overdekt, met voldoende ruimte om afstand te bewaren.” Ook Destadsbader zelf is enthousiast: “Eindelijk weer het podium op. Mijn crew, onze muzikanten, het publiek: ik heb ze allemaal gemist. Ik voel aan alles dat mensen zelf ook terug buiten willen. De Ghelamco Arena is in openlucht, dus het dak kan er letterlijk en figuurlijk af.”

Tickets via nielsdestadsbader.be