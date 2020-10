Denemarken laat honderdduizenden nertsen afmaken na talloze corona-uitbraken

In Denemarken is de overheid gestart met het afmaken van honderdduizenden nertsen. Sinds juni zijn in tal van kwekerijen besmettingshaarden van het nieuwe coronavirus vastgesteld.

Denemarken is ‘s werelds grootste exporteur van nertshuiden bestemd voor de bontmarkt. Vooral in het noorden van het land zijn al in tal van kwekerijen coronahaarden vastgesteld. Er zijn besmettingen geregistreerd in bijna zestig boerderijen, in ongeveer vijftig andere boerderijen is sprake van verdachte gevallen. Dat baart de overheid zorgen, want onderzoek heeft uitgewezen dat sinds het begin van de pandemie al verschillende mensen het coronavirus zouden hebben opgelopen na overdracht door een nerts - met name in Nederland. Daarom hebben de autoriteiten in Denemarken de nertsenfokkers in juli verplicht om bescherming te dragen, om besmetting van mens op dier te vermijden.

Nu er toch tal van besmettingshaarden blijken te zijn, wordt een versnelling hoger geschakeld. Over een periode van enkele maanden zullen de nertsen van zo’n 150 kwekerijen worden afgemaakt. Volgens Deense media gaat het alles samen om meer dan 1,5 miljoen dieren. De dieren in alle boerderijen waar corona aanwezig is, zullen worden geëuthanaseerd, net als de dieren in de fokkerijen die zich binnen een straal van 8 kilometer bevinden. Voor elk geslacht dier wordt een schadevergoeding van omgerekend iets minder dan 25 euro toegekend.

LEES OOK. Virologen willen meer onderzoek naar corona-overdracht van dier naar mens

Donderdag en vrijdag werden de eerste dieren afgemaakt. Op minstens één boerderij was de tussenkomst van de politie vereist omdat de fokker de autoriteiten niet wilde binnen laten. Zaterdag ging de campagne door. Media beschreven hoe actievoerders protesteerden tegen wat zij noemen het slachten van gezonde dieren.