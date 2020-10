Dani Sordo blijft aan de leiding, Thierry Neuville zakt naar derde plaats in Rally van Sardinië

Na afloop van de tweede wedstrijddag in de Rally van Sardinië blijft Dani Sordo (Hyundai i20 Coupe WRC) aan de leiding. De Spanjaard heeft 27.4 seconden voorsprong op Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) die in de slotrit van de tweede wedstrijddag over Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) naar de tweede plaats is gewipt. Neuville gleed in de slotrit van zaterdag tegen een hooibaal en volgt als derde op 28.9 seconden van leider Sordo en op anderhalve seconde van de tweede plaats van Sébastien Ogier.

Ook na afloop van de tweede wedstrijddag blijft Dani Sordo, die vorig jaar deze wedstrijd won, aan de leiding. In vergelijking met vrijdag kon hij ditmaal niet domineren. Dat was wel het geval voor Ogier die vier ritten won terwijl Sordo er maar één kon winnen. Maar over de 101.69 competitieve kilometers die op zaterdag gereden werden moest Sordo in totaal slechts 8.6 seconden prijsgeven ten opzichte van de Fransman. Op zondag zijn er nog vier ritten gepland goed voor 41.9 km.

Neuville verloor zaterdagnamiddag één plaats in de stand en daar zit, behalve een schuiver, de bandenkeuze wellicht voor iets tussen. In vergelijking met de Toyota’s bonden de Hyundai’s zachte rubbers aan. De bandenslijtage tussen beide merken was opmerkelijk. Behalve de snelheid is dat ook wellicht de reden waarom Neuville op het einde van de rit tegen een hooibaal gleed en er wat tijd verloor. “Ik schat dat ik daar anderhalve seconde laat liggen. Zoiets gebeurt wanneer je voluit aan het aanvallen bent. De Toyota’s waren deze namiddag sneller dan wij. Mogelijk zit de bandenkeuze daar voor iets tussen”, zei Neuville aan de finish.

Foto: Photo News

Wil Neuville zijn kansen op de wereldtitel gaaf houden, dan moet hij meer punten zien te scoren dan zijn rechtstreekse tegenstanders. Met nog vier ritten te rijden op zondag wordt het ook interessant of het team al dan niet teamorders zal toepassen als Neuville naar een tweede plaats zou opschuiven.

WK-leider Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) is voorlopig vijfde, wereldkampioen Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) zesde. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) ging deze ochtend van de baan en moest opgeven waardoor zijn kansen op de wereldtitel flink geslonken zijn.