Johan Walem verliest ook vierde interland als bondscoach van Cyprus

Johan Walem heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn periode als bondscoach van Cyprus. Onze landgenoot leed zaterdag in de Nations League, op bezoek bij Luxemburg, zijn vierde nederlaag in evenveel interlands. De Luxemburgers wonnen met 2-0. Danel Sinani, buitenspeler van Waasland-Beveren, scoorde beide doelpunten.

De 48-jarige Walem werd in januari aangesteld als bondscoach van Cyprus. In september verloor hij zijn eerste twee interlands, voor de Nations League, thuis tegen Montenegro (0-2) en Azerbeidzjan (0-1). Afgelopen woensdag kwam daar nog een verliespartij in een vriendschappelijk duel met Tsjechië (1-2) bovenop. Walem had in Luxemburg een basisplaats voor Standard-verdediger Konstantinos Laifis. Bij Luxemburg speelde zijn ploegmakker bij de Rouches, Laurent Jans, de hele wedstrijd, net als doelman Anthony Moris (Union). Matchwinnaar Danel Sinani mocht in de slotfase gaan rusten.

Montenegro won tegelijkertijd met 2-0 van Azerbeidzjan, de derde zege in evenveel duels in de Nations League voor de Montenegrijnen. Aleksandar Boljevic (Standard) en Marko Bakic (Moeskroen) stonden in de basis bij de thuisploeg.

In de tussenstand in groep 1 van de derde divisie leidt Montenegro (9 ptn) voor Luxemburg (6), Azerbeidzjan (3) en Cyprus (0).