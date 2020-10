Dronken man rijdt rond met jonge kinderen op achterbank

Voeren -

Een vader van drie is zaterdagochtend zijn rijbewijs 6 uur kwijtgespeeld na een positieve alcoholcontrole. De bestuurder trok de aandacht van een patrouille omdat hij met zijn auto over de weg zwalpte in Sint-Martens-Voeren. Hij werd aan de kant gezet. Op de achterbank zaten zijn drie jonge kinderen. De man bleek te veel alcohol te hebben gedronken. De keuring van zijn auto was ook al ruim een jaar verlopen. Hij mocht zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren. De man zal zich later voor de rechter mogen verantwoorden.