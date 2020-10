Afscheidsviering kapelaan Wim Simons

Herk-de-Stad - In Herk-de-Stad wordt vandaag de afscheidsviering gehouden van kapelaan Wim Simons. Hij verlaat de pastorale eenheid Heilige Maria Amandina van Herk-de-Stad.

De viering in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum is zopas van start gegaan. De aanwezigenop de viering werden daarvoor uitgenodigd. Het aantal is beperkt wegens de bepalingen in de strijd tegen het coronavirus. Je kan de viering wel volgen via de livestream op de Facebookpagina van de kapelaan. Die verhuist naar Zonhoven, waar hij pastoor wordt.