Wat een stunt! 19-jarige Iga Swiatek wint Roland Garros zonder setverlies na demonstratie in finale

Iga Swiatek (WTA-54) heeft verrassend Roland Garros gewonnen. In de finale nam de 19-jarige Poolse in twee sets de maat van Sofia Kenin (WTA-6). De setstanden waren 6-4 en 6-1. Swiatek is de laagst genoteerde winnares ooit in Parijs, en na Justine Henin in 2007 pas de tweede vrouw die Roland Garros wint zonder setverlies. Het is voor Swiatek de eerste toernooizege in haar profcarrière, en het is meteen een grand slam.