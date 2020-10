Pauline Ferrand-Prévot rijdt solo naar nieuwe titel op WK mountainbike, Githa Michiels wordt 25e

Pauline Ferrand-Prévot heeft zaterdag in het Oostenrijkse Leogang haar wereldtitel in de mountainbike crosscountry verlengd. De Franse haalde het met grote voorsprong. Githa Michiels werd 25e.

Ferrand-Prévot reed van start tot finish aan de leiding, en dat met steeds groter wordende voorgift. Enkele foutjes op de verraderlijk gladde afdalingen konden de Franse niet van de wereldtitel houden. Op de streep had ze een voorsprong van drie minuten op haar eerste achtervolgsters. De Italiaanse Eva Lechner won de sprint voor zilver voor de Australische Rebecca McConnell.

De Nederlandse Anne Terpstra, vooraf als één van de kandidaten voor de wereldtitel aangeduid, gaf net als voormalig wereldkampioene Kate Courtney en olympisch kampioene Jenny Rissveds op. Belgisch kampioene Githa Michiels had een tijdje uitzicht op een topvijftienplek, maar zakte terug tot plaats 25. Ze was één van de vele rensters die onderweg werden afgeremd door technische problemen.

Voor de 28-jarige Ferrand-Prévot is het al de vierde elitewereldtitel als mountainbikester (driemaal in de crosscountry, eenmaal in de marathon). Ze werd in 2014 ook wereldkampioene op de weg en in 2015 in het veldrijden. De laatste jaren werd ze geregeld afgeremd door lichamelijke problemen aan de liesslagader.