Ook in Limburg versnelt verspreiding van het virus: 53% meer besmettingen

Hasselt - De voorbije week zijn er 641 nieuwe besmettingen in onze provincie bijgekomen, 53 procent meer dan de week daarvoor. Het reproductiegetal voor Limburg bedraagt nu 1,46, het hoogste cijfer sinds de start van het schooljaar.

Van 30 september tot en met 6 oktober testten er precies 641 mensen positief in Limburg, 222 meer dan de week daarvoor (+53 procent). De incidentie in onze provincie is met 121 besmettingen per 100.000 inwoners wel nog altijd de laagste van het hele land. Voor België bedraagt de incidentie 310 en Brussel telt zelfs 623 besmettingen per 100.000 inwoners.

Hoewel Limburg de beste coronaleerling van de klas blijft, zien we dat de verspreiding van het virus ook bij ons versnelt. De zogenaamde R-waarde bedraagt vandaag 1,46, wat betekent dat 100 patiënten gemiddeld 146 andere mensen besmetten. Dat is het hoogste reproductiegetal in Limburg sinds de start van het nieuwe schooljaar. De positiviteitsrato (het percentage positieve tests) stijgt van 3,8 naar 4,3 procent. Na West-Vlaanderen is dat nog altijd de laagste positiviteitsrato van het land .

5.000 besmettingen per dag

In heel België kwamen er tussen 30 september en 6 oktober gemiddeld 3.275 nieuwe besmettingen per dag bij. Afgelopen maandag en dinsdag werden telkens meer dan 5.000 nieuwe gevallen gemeld. Er worden nu elke dag gemiddeld 107 (+56 procent) mensen in het ziekenhuis opgenomen en er sterven dagelijks 13 mensen aan het coronavirus (+65 procent). In de Belgische ziekenhuizen liggen momenteel 1.188 coronapatiënten, ruim 50 procent meer dan de week daarvoor. In Limburg liggen 42 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis, van wie er 7 intensieve zorgen nodig hebben.