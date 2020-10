Mercedes domineert oefenritten op Nürburgring, Stoffel Vandoorne grijpt naast invalbeurt voor zieke F1-rijder

Valtteri Bottas heeft tijdens de enige oefensessie voor de GP van de Eifel op de Nürburgring de snelste tijd gereden. Het verhaal van de dag is echter dat Lance Stroll die ziek is en moest vervangen worden. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne leek even in de running om tin te vallen maar Nico Hulkenberg werd de gelukkige.