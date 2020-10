Rolstoeltennisser Joachim Gérard verliest finale op Roland Garros na spannende driesetter

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF 4) is er zaterdag niet in geslaagd Roland Garros op zijn naam te schrijven. Hij verloor in de finale van de Brit Alfie Hewett (ITF 3).

Na twee uur en 36 minuten stond de 6-4, 4-6 en 6-3 eindstand op het bord van Court Suzanne Lenglen.

Voor de 31-jarige Gérard was het zijn eerste grandslamfinale in het enkelspel. In de halve finale had de Brusselaar gestunt met een overwinning tegen de Japanner Shingo Kunieda, nummer een van de wereld en zevenvoudig winnaar in Parijs.

De 22-jarige Hewett pakt zijn tweede titel op Roland Garros. Hij won het Franse graveltoernooi een eerste keer in 2017. In de halve eindstrijd schakelde Hewett de Argentijnse titelverdediger Gustavo Fernandez (ITF 2) uit.

Joachim Gérard won de voorbije vijf jaar vier keer de Masters maar op een grandslamtitel (in het enkel) blijft het wachten. Tot deze week had hij in Parijs nog nooit een wedstrijd gewonnen in het enkelspel.

In het dubbel was Gérard wel al vier de beste op een grandslam (Australian Open 2017 en 2019, Roland Garros 2014 en Wimbledon 2019).