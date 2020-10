Twintigduizendste Covid-test afgenomen in testdorp Antwerpen

Antwerpen -

In het Covid-19-testdorp op Spoor Oost in Antwerpen is de twintigduizendste persoon getest op het coronavirus. Dat meldt het kabinet van schepen voor gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA) zaterdag. Vanaf maandag wordt de capaciteit van de site opgedreven om de verwachte stijging op te vangen.