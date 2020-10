Vrouw klaagt Brad Pitt aan voor oplichting: “We hadden een relatie en hij sprak zelfs over trouwen”

Een Amerikaanse vrouw heeft een rechtszaak aangespannen tegen Brad Pitt. De vrouw eist maar liefst 100.000 dollar (ruim 84.000 euro) van de 56-jarige acteur omdat hij haar opgelicht zou hebben. De vrouw beweert zelfs een relatie met de acteur te hebben gehad en dat de twee het over trouwen hebben gehad. Pitt zelf ontkent alles.

De 50-jarige Kelli Christina uit Texas, de CEO van een bedrijf gespecialiseerd in gezondheidszorg, verklaart dat ze Brad Pitt twee jaar geleden leerde kennen. De acteur zou haar hebben overtuigd om zich in te spannen voor zijn ‘Make it right’-foundation, een goed doel dat zich inzet voor de slachtoffers van orkaan Katrina. Christina zou de fondsenwervingen organiseren voor de stichting en Pitt zou - in ruil voor in totaal 40.000 dollar (bijna 34.000 euro) - telkens een acte de présence geven.

Christina schreef het geld op voorhand over, maar de acteur zou vervolgens altijd op het laatste moment afzeggen en zijn kat sturen, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Na vier gemiste afspraken stuurde de vrouw een brief naar Pitt, maar daarop zou ze nooit een antwoord krijgen. En daar blijft het niet bij: volgens de vrouw waren de twee een tijdje zo close met elkaar dat ze een relatie begonnen en werd er zelfs even over trouwen gesproken.

De vrouw eist nu een schadevergoeding van 100.000 dollar van de Hollywoodster. De advocaten van van Pitt ontkennen echter dat hij er iets mee te maken heeft en beweren dat Christina het slachtoffer geworden is van een cyberoplichter die zich voordeed als de acteur. “Noch de stichting noch Brad Pitt zelf hebben enige overeenkomst met haar gesloten”, luidt het.