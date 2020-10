Hasseltse veilingsite zou opbrengsten van cocaïnehandel hebben witgewassen

Hasselt -

Lucio Aquino (58) blijft in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de cocaïnesmokkel die vorige week aan het licht kwam. Ook de aanhouding van Peter R., zaakvoerder van een garage en een veilingsite in Hasselt, is verlengd door de Tongerse raadkamer. Het federaal parket beschouwt hem als een belangrijke pion en wil dat zijn elektronisch toezicht wordt ingetrokken.