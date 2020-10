“Binnenkort moet het format Boer zkt vrouw veranderen in Vlaanderen zkt boer”, vreest Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld/Renew Europe) die in een boekje verhalen over trotse boeren verzamelt (plus enkele recepten). “In Limburg alleen al is het aantal boeren in 20 jaar tijd gehalveerd. Daarom roep ik iedereen op: koop lokaal.”