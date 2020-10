Met twee overwinningen dit vreemde seizoen doet Jasper Philipsen het prima. Niettemin breekt voor het 22-jarige speerpunt van UAE-Team Emirates nu pas echt de examenperiode aan. Houdt de Vlam uit Ham zondag stand tegen de klassiekerspecialisten in Gent-Wevelgem en kan hij nadien zijn snelle benen etaleren in zowel de Scheldeprijs als de Vuelta? “Zowel in Schoten als Spanje wil ik scoren”, windt Philipsen er geen doekjes om.