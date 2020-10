Vlaams koppel overlijdt aan malaria: “Enige verklaring is mug uit luchthaven”

In Kampenhout is eind september een echtpaar besmet geraakt met malaria en eraan overleden. Een besmetting door malaria in Vlaanderen is dan ook uiterst zeldzaam. Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) onderzoeken de besmettingen.

Ze benadrukken dat het zo goed als uitgesloten is dat nog andere mensen in Kampenhout of omgeving de ziekte opgelopen zouden hebben of kunnen oplopen. De mug die de besmetting heeft veroorzaakt, is zo ...