Bastien Toma na twee assists met één been op EK voor beloften

Op het volgende EK voor beloften in 2021 in Slovenië en Hongarije zal bijna zeker een Genkenaar te bewonderen vallen. Bastien Toma pakte vrijdag met de U21 van Zwitserland in Georgië (0-3) de zevende zege op rij en kan de kwalificatie binnenkort ook mathematisch verzekeren via thuisoverwinningen tegen de kneusjes Liechtenstein en Azerbeidjan.