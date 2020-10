19-jarige waaghals klimt blootvoets glazen wolkenkrabbel van 140 meter op

Adam Lockwood staat erom bekend om enorm hoge gebouwen te beklimmen. Nadat hij de afgelopen twee jaar met succes gebouwen tot 200 meter heeft gedwongen in Groot-Brittannië en Europa, had hij nu nood aan een nieuwe uitdaging. Voor het eerst deed Adam dit projectje op blote voeten. De 144 meter hoge Torre Agbar-toren in Barcelona was het projectje van dienst.