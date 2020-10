Collega van ‘Eveline’: “Eerst kreeg ik naaktfoto’s, dan stal hij mijn identiteit”

G.R. (27) is al minstens zes jaar actief als catfisher. Dat toont het verhaal aan van iemand die in 2013 met hem aan een project heeft gewerkt. “Hij stal mijn identiteit en vroeg ’s nachts naaktfoto’s aan vijftien mensen in mijn naam. Toen ik hem ontmaskerde en confronteerde, smeekte hij me om geen klacht in te dienen en beloofde in therapie te gaan.”