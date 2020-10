School in Alken vanaf maandag volledig gesloten door corona-uitbraak

Alken - De Alkense basisschool Wonderwijs sluit met onmiddellijke ingang haar poorten voor minstens twee weken en schakelt over op afstandsonderwijs. Afgelopen week moest een klasje vna het vierde leerjaar in quarantaine nadat een juf en twee leerlingen besmet bleken te zijn. Desondanks blijft het aantal besmettingen stijgen en heeft het bestuur besloten de school volledig te sluiten.

Deze week alleen al werden er dertien besmettingen vastgesteld. Bovendien zijn er nog kinderen die op het testresultaat wachten. Dat de besmettingen vorige week op een verjaardagsfeestje zouden begonnen zijn kon de directie niet bevestigen. Maar dat er in de school meer aan de gang is, is wél duidelijk. “Heel wat kinderen zijn niet echt ziek, maar vertonen wel lichte symptomen. Eénmaal getest blijken ze een hoog virusgehalte te hebben”, vertelt directeur Caroline Aquino. “Deze week merkten we dat er elke dag besmettingen bijkwamen. Ook in het tweede leerjaar zijn er nu enkele kleine besmettingen. De directeur staat achter de beslissing om te sluiten. “We hebben hier in Alken al een zware coronacrisis gehad. De schrik zit er zeker nog in. Ik ben er daarom van overtuigd dat dit de correcte beslissing is. We willen vermijden dat het erger wordt. De beslissing werd trouwens in samenspraak genomen met het CLB, het Agentschap Zorg & Gezondheid en verschillende dokters.”

Ook burgemeester Marc Penxten (N-VA) staat achter de beslissing. Sinds de lockdown en vanaf de gemeente zelf maatregelen en beleid kon voeren heeft hij steeds voorzichtig gehandeld, bijvoorbeeld in het verlenen van toestemmingen voor activiteiten. Ook het dienstencentrum blijft tot nader order gesloten. Penxten legt uit: “De schrik zit er in onze gemeente nog steeds in. Die ongerustheid is zeker terecht. Dat de school nu twee weken sluit is de enige juiste beslissing. We willen de haard niet verder laten verspreiden. We volgen de zaken goed op en we willen geen enkel risico lopen. Ik zeg dit niet graag maar dit was te verwachten. En ook nu kan het ongelofelijk hard gaan.”

Testing

Op dit moment moeten er nog leerlingen getest worden. Caroline Aquino bevestigt: “Elke huisdokter bepaalt zelf wanneer de testing plaatsvindt. Dat kan soms pas na vijf dagen zijn. Zo worden er volgende week woensdag nog kinderen getest. De nationale maatregel om van 14 dagen naar 7 dagen mag toch in vraag worden gesteld. Zeven dagen is duidelijk te weinig om alle gevallen op te sporen”, klinkt het bij de directeur.

Afstandsonderwijs

BS Wonderwijs is een methodeschool met zo’n 200 leerlingen. Zeker tot 26 oktober wordt er overgeschakeld op afstandsonderwijs. Aquino: “Eerst wilden we enkel de broers en zussen thuis laten, maar dan valt heel ons concept van afstandsonderwijs in duigen. We kunnen moeilijk een leerkracht én live voor een halve klas laten staan én nog eens aan de andere helft online laten lesgeven. Bovendien hebben we tijdens de eerste coronagolf het afstandsleren gelanceerd met bijzonder veel positieve reacties. Het eerste leerjaar zal online les krijgen met elke dag aandacht voor rekenen en taal. Vanaf het tweede leerjaar werken we met een weekplanning met opdrachten via smartschool en worden er dagelijks online lessen georganiseerd. Op het leerplatform kunnen taken geüpload worden. Ook toetsing is voorzien. We hebben op onze school 3 ondersteuners die mee zorgen voor online gezamenlijke verbetermomenten en aparte remediëring voor kinderen die moeilijk mee zouden kunnen. Bij onze kleuters hebben we gemerkt dat zij graag elke dag iets van hun juf horen. De juffen zorgen voor een taakje, een leuke opdracht en sturen ook verhaaltjes door die ze op voorhand hebben opgenomen. We vinden het ook belangrijk om bewegingsopdrachtjes mee te geven. We zijn een warme school met een sterk team. Wij gaan alles in het werk stellen om al onze kinderen goed te begeleiden”, besluit de directeur.