Aanhouding Lucio Aquino bevestigd in onderzoek grootschalige coketrafiek

De raadkamer in Tongeren heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van Maasmechelaar Lucio Aquino, die in de cel zit op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige internationale cocaïnetrafiek. Dat vernam Belga van zijn advocaten Steve Geerdens en Mathieu Oosterbosch. Lucio Aquino werd einde september tijdens Operatie Costa opgepakt, onder meer met de voormalige rijkswachter W. V. en veertien andere verdachten. De verdediging heeft Lucio Aquino wel geadviseerd in beroep te gaan tegen de raadkamerbeslissing.