Schietincident in Sint-Huibrechts-Lille: vluchtende chauffeur (20) in cel

De 20-jarige jongeman uit Nederweert (Nederland) die woensdagnamiddag gewond raakte bij een schietincident in Sint-Huibrechts-Lille zit sinds vrijdag in de gevangenis van Hasselt. Dat besliste de onderzoeksrechter vrijdag. De man wordt verdacht van gewapende weerspannigheid omdat hij probeerde in te rijden op een politieagent.