BK rally herstart in Oudenaarde: “Ik rij graag nieuwe rally’s”

Het BK rally (BRC) ontwaakt dit weekend na een lange coma. Het doet dat in Oudenaarde met een wedstrijd die nieuw is op de kalender. Hyundai heeft WK-vedette Craig Breen uitgestuurd als voorbereiding op de WK-rally van Ieper en ook Gingelomnaar Kris Princen is blij dat hij nog eens kan rijden.