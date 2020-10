Hasselt / Zonhoven / Halen -

Van de 237 bestuurders die donderdagavond werden gecontroleerd door patrouilles van de politie LRH, testten er 5 positief op het gebruik van alcohol en 4 op het gebruik van drugs. De controles gebeurden in de Generaal De Wittestraat in Halen, Kapelhof in Zonhoven en Boudewijnlaan in Hasselt.