De Lijn reageert op overvolle trams door staking: “Als het te druk is, stap je niet op”

Door een vakbondsactie bij De Lijn is de dienstverlening vrijdag ernstig verstoord. In Antwerpen rijden er amper bussen en trams. Dat was te merken in de Antwerpse premetrostations. Reizigers zaten als sardientjes in een blik op de tram. De Lijn vraagt begrip voor de situatie, maar roept ook op tot gezond verstand.