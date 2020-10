Massa volk en vechtpartijen op Leuvense Oude Markt tijdens ‘laatste café-nacht’

De rector van de KU Leuven, Luc Sels, betreurt vrijdag dat een ‘kleine minderheid’ van de jongeren de coronaregels aan zijn laars lapt, terwijl een ‘overgrote meerderheid’ zich wel aan de regels houdt. Donderdag was de laatste dag dat de cafés tot 1 uur ‘s nacht mochten openblijven en heel wat studenten in Leuven hebben daarvan geprofiteerd. Op de Oude Markt werden de sociale afstand en de mondmaskerplicht niet nageleefd.

De nacht van donderdag op vrijdag was de laatste keer dat studenten op café konden gaan tot 1 uur ’s nachts. En dat heeft ook de Oude Markt in Leuven, de ‘langste toog van het land’, geweten. Wat in de vooravond begon als een gezellige drukte, eindigde in opstootjes. Dat blijkt uit bovenstaande beelden die ROBtv maakte.

Gisteren op de oude markt in Leuven gewerkt en het was legit een dierentuin... Echter de social distance werd zeker en vast wel gerespecteerd?? pic.twitter.com/veqgD3qnH1 — Ilkay Bahceli (@ilkaybahceli) October 9, 2020

‘Ik heb twee bedenkingen bij de beelden van een losgeslagen meute jongeren op de Oude Markt in Leuven’, zegt rector van de KU Leuven Luc Sels. ‘Ten eerste houdt de overgrote meerderheid van onze studenten zich heel goed aan de instructies die er zijn over mondmaskers, afstand houden en contacten beperken, en ten tweede is er - zoals in de rest van de samenleving - ook bij onze jeugd een kleine minderheid die zich egoïstisch opstelt en de boodschap niet begrijpt of wil begrijpen. Ik hoop dat de uitspattingen van die laatste groep ons de kans geeft om de boodschap nog eens duidelijk te maken voor iedereen, zodat we dit geen tweede keer moeten meemaken.’

Of er naar aanleiding van de gebeurtenissen van donderdagavond preventieve en/of repressieve maatregelen komen om dit te voorkomen? ‘Ik heb geen politionele bevoegdheid op de Oude Markt’, antwoordt Sels. ‘Het is daar geen onderdeel van onze campus en naast de KU Leuven zijn er nog drie hogere onderwijsinstellingen in de stad en veel lokale jeugd. Maar ik zal de zaak straks bespreken met de burgemeester. De politie van Leuven doet trouwens voortreffelijk werk. Of ze gisteren misschien te laks of te laat zou zijn opgetreden, dat zal ik straks vernemen van de burgemeester.’

Moedeloosheid

De rector zegt dat hij tot nog toe goede reacties kreeg over hoe de studenten zich in Leuven gedragen in verband met de coronaregels, op de campussen én in de stad. Maar hij vreest ervoor of de universiteit code geel zal kunnen behouden. ‘De pandemie is op snelheid, en er is bij de bevolking een zekere moedeloosheid door de lange periode van beperkende maatregelen. We kunnen niet anders dan wijzen op de instructies van de overheid en vragen dat de studenten de corona-app downloaden. ‘

‘Ik vind dit vooral erg voor de studenten zelf. Je zult maar vandaag in het practicum staan als student die zich aan alles houdt en dan in contact komen met iemand die de avond voordien alle regels aan zijn laars heeft gelapt. We moeten er de jongeren op wijzen dat ze met onverantwoordelijk gedrag de zwaksten en meest kwetsbaren in de samenleving bedreigen: de ouderen en de zieken, ook in hun omgeving’, aldus Sels.