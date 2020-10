Machtsvertoning van Deceuninck-Quick-Step, maar Démare pakt nieuwe zege na massasprint

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft de zevende etappe in de Giro gewonnen. Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma probeerden het peloton een hele dag in stukken te breken, maar uiteindelijk kwam alles toch opnieuw samen. Démare won de massasprint.

Kort:

Roze trui: João Almeida

Paarse trui: Arnaud Démare

Blauwe trui: Filippo Ganna

Jongerentrui: João Almeida

Hoe kwam de zege tot stand?

De zevende etappe van deze Giro werd aangekondigd als een makkelijke rit, maar dat was buiten de wind gerekend. Met name Deceuninck-Quick-Step en Jumbo-Visma legden een verschroeiend tempo op en trokken het peloton op waaiers. Na een ware uitputtingsslag kwam alles alsnog opnieuw samen. Démare won de massaspurt. Peter Sagan was na afloop van de rit niet opgezet

Wie reed zich in de kijker?

Deceuninck-Quick-Step toonde zich samen met de collega’s van Jumbo-Visma de grote aanstoker van deze waaieretappe. Keisse en Serry waren de werkpaarden van dienst.

Wat deden de Belgen?

Harm Vanhoucke leek lange tijd een van de grootste slachtoffers van het beulwerk van Deceuninck-Quick-Step te worden. Toen het peloton een eerste keer brak, zat de jonge Belg van Lotto-Soudal niet in de eerste groep. Even later kon hij wel opnieuw aansluiten, maar geraakte hij betrokken bij een valpartij. Zijn witte trui leek even in gevaar, maar uiteindelijk kon hij toch opnieuw aansluiten.

Uitslag rit 7:

1. Arnaud Démare

2. Peter Sagan

3. Michael Matthews

4. Ben Swift

5. Alvaro Hodeg

6. Rudy Barbier

7. Davide Ballerini

8. Enrico Battaglin

9. Filipp Fiorelli

10. Elia Viviani