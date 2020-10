Huwelijksaanzoek van Gert Verhulst was een misverstand

Wie dacht dat aan het huwelijk van Gert Verhulst (52) en Ellen Callebaut (43) een romantisch aanzoek vooraf ging, heeft het mis. Dat heeft Verhulst toegegeven in het Nederlandse programma Rooijakkers over de vloer.

Foto: if

“Waarom zijn we eigenlijk getrouwd”, vraagt Verhulst zich lachend af in het programma. “Omdat jij dat wilde”, was het duidelijke antwoord van Ellen. Maar eigenlijk ging het niet zo, geeft Verhulst daarna toe.

“Ik was heel zat toen het gebeurde. En eigenlijk werd het helemaal verkeerd geïnterpreteerd. Wat ik zei was: Als we nu eens zouden trouwen… Ik was helemaal verrast. Het was niet mijn bedoeling om het op dat moment te doen.”

Na elf jaar een relatie te hebben, stapten de Studio 100-baas en zijn Ellen vorig jaar in het huwelijksbootje.