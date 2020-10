Er verdwijnen dagelijks in Europa 1.000 jobs in de landbouw. Het aantal boeren in Limburg is de laatste 20 jaar gehalveerd. Hoog tijd dus om de landbouwers echt te helpen. Het is de boodschap van Europees parlementslid Hilde Vautmans in haar nieuw boek "Boerentrots". De politica uit Sint-Truiden wil ons aansporen om meer lokale producten te consumeren en deze producten ook rechtstreeks te kopen bij de boer zelf. Want ze kunnen onze steun meer dan gebruiken, zegt Vautmans.