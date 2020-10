Belgen die taxichauffeur zwaar mishandelden na rit Bilzen-Brussel opgepakt in Nederland

De Nederlandse politie heeft twee Belgen opgepakt die in ons land gezocht werden voor de zware mishandeling van taxichauffeur Raphaël Spapen in 2016. Spapen werd de bewuste avond opgetrommeld voor een rit van Bilzen naar Brussel te vervoeren, maar werd ernstig toegetakeld. Het duo werd veroordeeld tot celstraffen tot tien jaar, maar was op de vlucht voor justitie.

Jonathan M. (28) is in Zeist is aangehouden en moet hier nog tien jaar cel uitzitten. Hij wordt als spilfiguur gezien. Een 29-jarige kompaan is Rotterdam opgepakt. Hij kreeg 8 jaar voor het hof van beroep ...