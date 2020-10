Hip haar voor de herfst: schattige vlechtjes langs je gezicht

Graag je kapsel een hippe make-over geven, zonder dat er een schaar of haarverf aan te pas komt? Neem een voorbeeld aan fashionista’s op Instagram, die massaal voor twee fijne vlechtjes kiezen langs hun gezicht.

Fijne vlechtjes, braided tendrils in het Engels, zijn een dingetje onder modebewuste dames op sociale media. Het principe is simpel: je maakt een middenscheiding en vervolgens vlecht je twee voorste strengen haar fijntjes in. Maak de vlechtjes vooral niet te breed en ook niet te strak. Een nonchalant is het beste resultaat. Meerdere vlechtjes vooraan, dat kan, maar drie à la Margot Robbie lijkt voor hippe vogels het maximum.

Sommige dames maken de gevlochten plukjes haar vast met een transparant elastiekje, andere met een exemplaar in de kleur van hun lokken zodat het niet opvalt. Het kapsel heeft niet per se elastiekjes nodig. Als je een sterke, verstevigende lak op de voorste plukken haar verstuift, tijdelijk vastmaakt met een schuivertje tot de lak droog is, blijven de puntjes van de vlechten nadien gewoon loshangen. De rest van je lange manen - jawel, lang haar is handig om dit kapsel na te maken - kan in een losse krul of een hoge staart met boho-allures. Wie een sluik resultaat wenst, kan de vlechtjes mee gladstrijken met een steiltang.

De trend past volledig in de revival van de jaren negentig in beautyland. Eerder dit jaar verscheen Kylie Jenner met rogue hair, een kapsel waarbij de twee (bredere) strengen haar aan de zijkanten van het gezicht niet werden gevlochten maar in een lichtere kleur werden geverfd. In 2017 speelden veel luxemerken met kleine vlechtjes in de coupes van modellen. Die zogenoemde ‘vikingvlechtjes’ weren niet aan de voorkant van het kapsel gemaakt, maar doken her en der op in de haardos.