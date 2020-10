Uitbaters Achels drugslabo dumpen al rijdend 1.000 liter afval

Achel / Pelt -

Tegen de uitbaters van drugslabo’s, onder andere in Hamont-Achel, is vrijdag in Hasselt tot 11 jaar cel gevorderd. Ze toonden zich zeer creatief in het dumpen van duizenden liters drugsafval. In hun bestelwagen was een gat in de bodemplaat geboord waarna een vat van 1.000 liter al rijdend kon leeglopen.