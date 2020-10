Bart De Pauw, zijn echtgenote en hun kinderen stellen de VRT formeel in gebreke. Volgens het gezin De Pauw is uit het strafdossier gebleken dat de VRT de samenwerking heeft stopgezet “zonder enig bewijs”. Ze eisen nu een schadevergoeding.

