Max Verstappen: "Ik hoop dat ik niet eindig zoals Fred Flintstone"

Max Verstappen laat weten dat hij niet echt verrast was door het nieuws dat Honda de F1 zou verlaten. “Je voelde het aankomen,”aldus de jonge Nederlander.

Begin dit jaar verbond Max Verstappen zijn lot nog tot 2023 aan Red Bull en daarbij leek de samenwerking met Honda een belangrijk gegeven te zijn. Er wordt al een tijdje gewag gemaakt van een ontsnappingsclausule in het contract van Verstappen zodat hij kan vertrekken als de Oostenrijkers geen fabrieksteam meer zouden zijn, maar dat wil hij niet gezegd hebben.

“Het gebeurde na mijn contractverlenging maar zij hebben zich nooit verbonden op lange termijn, dus dit was ook enigszins te verwachten,” aldus Verstappen. “Je bent nooit zeker. Dat geldt trouwens evengoed voor de teams, je tekent wel een overeenkomst maar wie weet hoe de situatie binnen vijf jaar is? Het is nu eenmaal wat het is.”

“Je kon het voelen aankomen. Ik denk ook wel dat de huidige situatie over de hele wereld ook niet helpt. Speciaal sinds het begin van dit jaar, eer we konden beginnen, het is niet makkelijk.”

Foto: Red Bull Racing

Hij gelooft wel dat Honda zich nog volledig gaat inzetten in de tijd die ze nog in de Formule 1 zullen zitten. “We blijven pushen, dat is ook wat zij gezegd hebben. Natuurlijk gaan ze uitstappen maar ze gaan het nu niet rustig aan doen. We blijven gewoon samenwerken want we hebben een geweldige relatie en het is fijn werken met de mannen.”

“Dus voor de rest van het jaar blijven we gewoon doorgaan. Volgend jaar ook, dan komt er een nieuwe motor en daar kijk ik erg naar uit. Dat willen we dus ook tot een goed einde brengen en eigenlijk gewoon blijven pushen tot het einde.”

Fred Flintstone

Verstappen laat optekenen dat hij nog niet te veel bezig is met de nieuwe regels vanaf 2022. “We rijden nog anderhalf jaar met Honda en daarna veranderen de regels, er zijn zoveel onbekenden en op dit moment heeft het ook geen zin om daarover na te denken.”

“Ik ben nu gewoon geconcentreerd op datgene wat ik moet doen, namelijk zo snel mogelijk met de auto rijden. Met een motor achterin, ik hoop dat ik niet eindig zoals Fred Flintstone en zelf moet trappen,” sluit Verstappen af met een kwinkslag.