Eindelijk goed nieuws voor Xandee: zaterdag trouwt ze met haar grote liefde

Na enkele moeilijke jaren, vol gezondheids- en andere problemen, gaat het zangeres Xandee weer voor de wind. Sandy Boets (41), zoals ze echt heet, stapt zaterdag in het huwelijksbootje. Ze kwam er donderdagavond vol enthousiasme over vertellen in Gert late night.

Het zijn erg moeilijke jaren geweest voor Sandy Boets, vooral bekend als zangeres Xandee van Touch of Joy. Haar moeder overleed en in de liefde liep het telkens verkeerd, terwijl ze ook drie operaties aan haar hart en meerdere ingrepen aan haar been moest ondergaan. Er werden eveneens twee gezwellen aan haar baarmoeder weggenomen.

Maar de Sandy die donderdagavond te zien was in Gert late night straalde weer. En dat heeft alles te maken met Eric Vanmanshoven, de man bij wie ze een jaar geleden de liefde vond. “We kennen elkaar al meer dan 20 jaar”, zegt ze. “Na elkaar heel lang niet gezien te hebben, zijn we toch weer in contact gekomen en van het ene is het andere gekomen.”

Zaterdag stapt ze in het huwelijksbootje, vertelde ze enthousiast. “Ik ga trouwen. Als je de ware tegenkomt en het voelt goed, waarom zou je dan wachten? Ik heb al zo lang gewacht. Ik heb altijd gezegd dat ik na mijn veertigste niet meer zou trouwen, maar zie. Normaal zouden we zelfs al getrouwd zijn, maar door corona is dat in april niet kunnen doorgaan.”