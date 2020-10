Motorcrosser Jeffrey Herlings komt dit seizoen niet meer in actie

De Nederlandse motorcrosser Jeffrey Herlings zet een punt achter zijn seizoen. Dat maakte hij vrijdag bekend in een bericht op Instagram.

De wereldkampioen van 2018 in de MXGP laat zich volgende week opereren aan zijn voet.

Herlings begon goed aan het seizoen met vier zeges in de eerste zes Grote Prijzen. Maar vorige maand maakte hij een zware val in de training voorafgaande aan de Grote Prijs van Faenza in Italië. Daarbij liep hij breukjes op in drie nek- en rugwervels. De Nederlander mocht meteen een kruis maken over zijn titelambities.

Op Instagram schrijft Herlings dat de val werd veroorzaakt door pijn aan zijn voet. “Ik moest mijn voet anders plaatsen omdat ik altijd pijn voelde. Daarom maakte ik een tuimeling en viel op mijn nek. De nek- en rugblessures zijn overigens volledig geheeld”, schrijft hij.

Vorig jaar sukkelde Herlings ook lang met zijn voet. “De voorbije twee jaar zijn lastig geweest. Door mijn voet kon ik niet op topniveau presteren. Maar dit kan rechtgezet worden en een er lonkt een mooie toekomst”, aldus de Nederlander.