Met gewone maten op de catwalk. Maak kennis met de poulain van Chanel en co: Jill Kortleve

Het Nederlandse model Jill Kortleve is aan een indrukwekkend parcours bezig: op de Parijse modeweek mocht ze voor het eerst flaneren op de catwalk van Versace. Bij Chanel werkten ze al een tweede keer met haar samen. Dat is bijzonder omdat Kortleve geen maatje 0 heeft zoals veel collega’s, maar maatje 40.

Jill Megan Kortleve, geboren op 5 November 1993 in Heerlen, heeft de Nederlandse nationaliteit, maar er stroomt ook Surinaams, Indisch en Indonesisch bloed door haar aderen. Haar beste vriendin, die The Movement Models oprichtte in Amsterdam, zag haar potentieel als model en heeft dat goed ingeschat. Sindsdien gaat het immers snel voor Jill, die in de modewereld als ‘curvy’ wordt omschreven omdat ze de courante maat 40 heeft en maatje 0 in de branche nog - te vaak - de norm is.

Enkele hoogtepunten op een rij: in oktober 2018 liep ze haar eerste grote modeshow. Dat deed ze voor het Britse label Alexander McQueen. Creatief directeur Sarah Burton was in de ban, want de 26-jarige schone werd vaker uitgenodigd voor defilés en schitterde ook in de lentecampagne van 2019. Ook Rihanna is fan en bombardeerde haar vorig jaar tot gezicht van Fenty Beauty, net als modeketen Zara, die voor het eerst in de geschiedenis met een curvy model werkte. Haar verschijning is ook de Amerikaanse Vogue niet ontgaan, die haar - in Dior-outfit - een hoofdrol gaf in de editorial ‘The Present Is Female’.

In najaar 2019 was Kortleven al een veelgevraagd model. Onder meer Michael Kors, Fendi, Valentino, Mugler, Prabal Gurung en Simone Rocha pakten met haar uit op de catwalk. Begin 2020, net voor de uitbraak van de coronacrisis stond ze op de cover van Vogue Parijs en debuteerde ze voor Jacquemus, waar ze in de backstage Bella en Gigi Hadid en landgenote Doutzen Kroes tegenkwam.

Ze zette ook haar eerste stapjes voor Chanel. Dat werd een belangrijk moment voor het merk en de vrouw, want zij was het eerste ‘plus size-model’ sinds lang dat voor het Franse label mocht defileren. In 2010 - precies een decennium eerder - ging het Amerikaanse model Crystal Renn haar voor. “Ik hoop dat ik in de toekomst veel meer modellen zie zoals ik, die voorheen niet in het perfecte plaatje pasten”, schreef ze na de show in februari op Instagram.

Chanel schakelde Jill, die intussen de nieuwe Ashley Graham wordt genoemd, opnieuw in voor de meest recente modeshow in Parijs. Sinds de modeweken van september staat er nog een nieuwe klant op haar indrukwekkend CV… Het Italiaanse merk Versace volgt andere modehuizen om meer dames met courante maten te tonen in designerkleding.