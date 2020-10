Covid bezig aan opmars in woonzorgcentra

Er is de laatste weken ook een duidelijke stijging merkbaar van het aantal covid-besmettingen in woonzorgcentra. Dat is vooral in Brussel en Wallonië het geval, maar ook in Vlaanderen begint het merkbaar te worden.

Dat zegt viroloog Steven Van Gucht in de toelichting van de besmettingscijfers. “Tot voor kort was het aantal nieuwe infecties overal laag, met minder dan 3 per duizend rusthuisbewoners per week. De laatste weken is er een duidelijke stijging, grotendeels te verklaren door de toename in een beperkt aantal woonzorgcentra. Niettemin neemt het aantal infecties overal toe.”

Volgens de cijfers van Sciensano gaat het op 4 op 1.000 in Vlaanderen, 9 op 1.000 in Wallonië en 12 op duizend in Brussel. “In 95 procent van de Vlaamse woonzorgcentra zijn er geen gevallen, in Brussel is dat bij iets minder dan 80 procent.” Dat is wel veel meer dan tijdens de eerste golf. Toen bleef volgens van Gucht slechts 10 procent van de woonzorgcentra virusvrij.

Toch wijst Van Gucht erop dat de gegevens van de verschillende gewesten onderling moeilijk te vergelijken zijn. “Het aantal en de grootte van de woonzorgcentra verschilt sterk, net als de frequentie waarmee preventief wordt gescreend. Dat kan een deel van het verschil verklaren.”

Van Gucht bedankte wel uitdrukkelijk de medewerkers van de woonzorgcentra. “Jullie dragen dagelijks met veel verantwoordelijk zorg voor een kwetsbare groep van de maatschappij, en jullie dragen uit alle macht zorgt om hen niet te besmetten met Covid. Doe zo verder, ook tijdens de komende maanden, die moeilijk zullen blijven.”

Bijna 3.000 besmettingen

Gemiddeld werden er tussen 29 september en 5 oktober dagelijks 2.915,9 besmettingen per dag geregistreerd in ons land, dat is bijna 72 procent meer dan een week eerder. Ook het aantal doden en ziekenhuisopnames blijft stijgen.

Volgens Van Gucht is er aan het huidige tempo om de negen dagen een verdubbeling van het aantal bevestigde besmettingen, en om de 15 dagen een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames.

De stijging zal volgens hem ook nog zeker enige tijd aanhouden. Op maandag 5 oktober was er sprake van 4.601 bevestigde besmettingen, een record. Dat zal nog enige tijd merkbaar blijven in het weekgemiddelde.