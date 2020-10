Op de Noord-Zuid in Eksel is vanmorgen een jonge wolf zijn doodgereden. Momenteel zijn de vaststellingen nog bezig. Het kadaver werd door de mensen van het Natuurhulpcentrum opgehaald.

Het bericht over de aanrijding kwam vrijdagochtend binnen bij Welkom Wolf. “Waar wij, maar ook de Vlaamse overheid, voor vreesde, is vannacht gebeurd. Vanochtend vroeg kregen we een oproep over een dode ...