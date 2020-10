Tom Dumoulin: “Als Roglic in de Vuelta beter is dan mij, rijd ik opnieuw voor hem zoals in de Tour”

Het is nog niet officieel, maar in het televisieprogramma AvondGasten Sport op de regionale Nederlanse zender L1 vertelde Tom Dumoulin dat hij samen met Primoz Roglic kopman zal zijn voor Team Jumbo-Visma in de Ronde van Spanje.

Primoz Roglic won vorig jaar de Vuelta en gaat na de gemiste Tour-zege in Spanje op zoek naar een tweede eindzege in een grote ronde. Net zoals in de Ronde van Frankrijk krijgt hij de Nederlander Tom Dumoulin aan zijn zijde, maar het is nog niet duidelijk wie in dienst van wie zal rijden. “Als ik beter ben in de Vuelta rijdt hij voor mij en als Primoz opnieuw beter is, dan hebben we hetzelfde scenario als in de Tour. Ik wil niet voor mezelf rijden en dan zevende worden, als hij vierde wordt en ik heb niet voor hem gereden”, zegt Dumoulin. “Ik ben waar ik zijn wil. Ik rijd heel goed en word elke week een beetje beter. Ik hoop nog een keer echt de topvorm te voelen, is het niet dit jaar, dan volgend jaar.”