INTERLANDS. Engelsen tanken vertrouwen voor clash tegen Rode Duivels, IJsland en Servië stap dichter bij EK

Engeland won in tegenstelling tot de Rode Duivels wel zijn oefenwedstrijd in aanloop naar de komende twee Nations League-duels. Verder zetten enkele landen een nieuwe stap richting het EK 2021.

Engeland - Wales 3-0

Engeland heeft een oefeninterland op Wembley, in aanloop naar de topper tegen de Rode Duivels zondag op de derde speeldag van de Nations League, vlot gewonnen tegen Wales. De troepen van bondscoach Gareth Southgate haalden het met 3-0.

🚲 | Danny Ings scoort na een fraaie omhaal. 👏🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿#ENGWAL pic.twitter.com/SA2P9mCjZV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 8, 2020

De Engelsen, waar verschillende sterkhouders rust kregen, kwamen even voor het halfuur op voorsprong via debutant Calvert-Lewin (26.). Na de pauze diepte Coady (53.) uit tot 2-0. Ings (63.) zorgde na ruim een uur spelen voor de derde Engelse treffer.

Engeland opende de Nations League in september met een nipte 0-1 zege bij IJsland. Nadien volgde een 0-0 draw op bezoek in Denemarken. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez liet op de eerste twee speeldagen in Denemarken (0-2) en thuis tegen IJsland (5-1) geen steek vallen.

Sergei-Milinkovic Savic Foto: EPA-EFE

IJsland en Hongarije houden EK-hoop levend, ook Schotland en Servië zetten jacht verder

IJsland en Hongarije zetten hun jacht op een ticket voor het EK voetbal van komende zomer verder. Ook Noord-Ierland, Slovakije, Schotland en Servië maken nog kans op deelname, net als de voetbaldwergen Georgië en Noord-Macedonië.

Voor het EK, dat wegens de coronapandemie van 2020 naar 2021 verschoven werd, zijn twintig van de 24 deelnemers bekend. Zestien landen, onderverdeeld in vier divisies, strijden nog om de laatste vier tickets. Zij verdienden hun plaats in de play-offs via de eerste editie van de Nations League. Donderdag stonden de halve finales van deze play-offs op de planning.

In divisie A staat het meest op het spel. Daarin zaten met Roemenië en Hongarije nog twee van de twaalf gastlanden voor het EK, wat op voorhand al betekende dat minstens één gastland niet aan het EK zou deelnemen. Roemenië verloor op verplaatsing in IJsland met 2-1. Sigurdsson (16. en 34.) was de held bij de IJslanders met twee treffers. Maxim (63.) scoorde op strafschop tegen voor Roemenië maar dat volstond niet. Hongarije won in Bulgarije met 1-3. Orban (17.), Kalmar (47.) en Nikolic (75.) scoorden de Hongaarse goals. Yomov (89.) prikte helemaal in het gaatje tegen. Hongarije speelt de finale thuis tegen IJsland.

In divisie B verloor Bosnië en Herzegovina op eigen veld na strafschoppen tegen Noord-Ierland (1-1; 3-4 pen). Slovakije klopte Ierland, eveneens na elfmeters (0-0; 4-2 pen). Noord-Ierland speelt de finale op eigen veld.

In divisie C won Schotland, tegenstander van België in de reguliere kwalificatiegroep, na strafschoppen van Israël (0-0; 5-3 pen). Servië won met 1-2 na verlengingen (1-1) in Noorwegen. Sergej Milinkovic-Savic, ex-KRC Genk, trof tweemaal raak voor de Serviërs. Servië ontvangt in de eindstrijd de Schotten.

Uit divisie D komt sowieso een EK-debutant. Georgië klopte in de halve finales Wit-Rusland met 1-0, terwijl Noord-Macedonië het haalde van Kosovo met 2-1. Georgië heeft in de finale tegen Noord-Macedonië het thuisvoordeel.

Noorwegen - Servië: 1-2

Bulgarije - Hongarije 1-3

IJsland - Roemenië 2-1

Bosnië en Herzegovina - Noord-Ierland 1-1 (pen. 3-4)

Slowakije - Ierland 0-0 (pen. 4-2)

Schotland - Israël 0-0 (pen. 4-3)

Georgië - Wit-Rusland 1-0

Noord-Macedonië - Kosovo 2-1

Zweden won tegen Rusland. Foto: AFP

Rusland - Zweden 1-2

Rusland, volgende zomer tegenstander van de Belgen in de groepsfase van het EK, verloor een oefenduel tegen Zweden met 1-2. Het zag er lange tijd naar uit dat Rusland in eigen huis zou verliezen met 0-2 tegen Zweden. Pas in de toegevoegde tijd konden de Russen tegenscoren via Aleksandr Sobolev. De Zweden lieten de zege echter niet meer uit hun handen glippen. Isak en Johansson waren de goalgetters van dienst.