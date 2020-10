Nikos Karelis (ex-KRC Genk) vindt nieuwe club in Nederland

ADO Den Haag heeft de Griekse spits Nikos Karelis (28) een contract gegeven. De transfervrije Karelis, goed voor negentien interlands, speelde afgelopen seizoen voor het Engelse Brentford FC, dat uitkomt op het tweede niveau. De Griek heeft voor één seizoen getekend, met een optie voor een extra seizoen.

“Wij zijn heel tevreden dat wij een spits als Nikos hebben kunnen aantrekken. Hij is een speler die een reputatie van een echte Griekse strijder heeft opgebouwd. Een spits die alles geeft om te winnen en daarom ook weleens liefkozend Hulk genoemd wordt”, aldus technisch directeur Martin Jol.

“We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat Nikos zonder zijn blessures in de afgelopen seizoenen waarschijnlijk niet naar ADO Den Haag gekomen was, maar weten dat Nikos in Den Haag maar wat graag wil laten zien dat hij weer op zijn oude niveau kan komen. Wij geven hem graag de kans om dat te bereiken.”

Vanaf januari 2016 tot de zomer van 2018 speelde Karelis in ons land voor KRC Genk. Blauw-wit had hem overgenomen van Panathinaikos. Met name door een zware knieblessure kwam Karelis de voorbije jaren minder in actie.