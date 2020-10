Brad Pitt aangeklaagd door vrouw voor ‘vermeend huwelijksaanzoek’

Bradd Pitt wordt voor de rechtbank gedaagd. Een Amerikaanse vrouw beweert namelijk dat de acteur haar liet geloven dat ze in het huwelijksbootje zouden stappen. De advocaten van Pitt zijn formeel: het gaat om oplichting waarbij een tot nu toe onbekende man zich uitgaf voor Brad. Dat schrijft entertainmentsite en tijdschrift ‘Page Six’.

De Amerikaanse Kelli Christina beweert dat ze maar liefst 34.000 euro betaalde aan de acteur zodat hij zou verschijnen op vijf evenementen voor de stichting ‘Make It Right’. De opbrengst van de evenementen zou aangewend worden om de slachtoffers van orkaan Katrina, die in 2005 door de Verenigde Staten raasde, een duwtje in de rug te geven.

Maar de band tussen Christina en Pitt zou volgens de vrouw veel verder gaan. “We hadden zo’n goede en diepgaande band opgebouwd dat we zelfs aan trouwen dachten.” Maar dat wordt door de advocaten van de wereldster formeel ontkend. “Er is sprake van oplichting want Brad Pitt heeft nooit contact gehad met deze vrouw. Ze had contact met mannen die zich uitgaven voor Brad.” Ze vragen dan ook op de zaak te verwerpen.